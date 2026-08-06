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Yan Diomandé au Real : c'est fait

AC
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Yan Diomandé au Real : c'est fait

Des sommes devenues banales. Ce jeudi 6 août, le Real Madrid a officialisé le transfert de Yan Diomandé. D’après El País, l’Ivoirien s’est engagé pour sept ans. Après plusieurs semaines de négociations avec le RB Leipzig, les Espagnols ont déboursé 125 millions d’euros et promis 15 de bonus pour s’offrir l’ailier qui foulait encore les pelouses d’universités américaines il y a un an et demi.

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Des records en veux-tu en voilà

Avec ce transfert, Diomandé bat plusieurs records. Il devient le joueur africain le plus cher de l’histoire, dépassant Bryan Mbeumo que Manchester United était allé chercher pour 81 millions d’euros à l’été 2025. Il constitue la plus vente la plus importante de Leipzig, brisant le record établi par Josko Gvardiol en 2023, cédé à l’autre Manchester contre 90 millions d’euros. Et il devient la recrue la plus chère de son nouveau club, devançant Eden Hazard (115 M€). Il n’y a plus qu’à espérer pour la Maison Blanche qu’il n’ai pas le même rendu que le Belge…

On peut dire que le Real a l’embarras du choix en attaque.

Dix grosses recrues achetées en Bundesliga qui valaient le coût

AC

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