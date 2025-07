Bryan Mbeumo, l'homme qui valait 81 millions d'euros

Après un feuilleton interminable entre Brentford et Manchester United, Bryan Mbeumo est devenu ce mardi la sixième recrue la plus chère de l’histoire des Red Devils , après un transfert à 81 millions d’euros. Un montant surprenant ? Oui, mais aussi un choix enfin réfléchi, avec un profil aussi intelligent que travailleur.

Il n’a pas fait le show sur les réseaux sociaux, n’a pas enchaîné les scandales, ni multiplié les déclarations fracassantes. Bryan Mbeumo s’est contenté de se montrer sur le terrain, jusqu’à devenir l’un des ailiers les plus fiables de Premier League. Arrivé dans le nord de l’Angleterre ce mardi, après des négociations intenses entre Brentford et Manchester United, l’ancien attaquant de l’ESTAC plonge dans un nouvel univers et une autre dimension, devenant le joueur africain le plus cher de l’histoire. Tout cela après avoir bouclé sa meilleure saison en PL (20 buts, 8 passes décisives et une 10e place honorable avec Brentford). Le fruit de la patience du Camerounais, qui n’a pas brûlé les étapes et qui a pris son temps, du Championship à l’élite, pour devenir une valeur sûre des Bees et du foot anglais après cinq saisons. Tout sauf une étoile filante, en somme.

« Il me fait penser à Mohamed Salah »

Reste tout de même cette interrogation : 81 millions d’euros sur Mbeumo, vraiment ? « C’est un joueur imprévisible, qui joue excentré droit avec son pied gauche. Il est capable de déborder pour centrer du droit, mais aussi de rentrer à l’intérieur et décocher une frappe. Il a une énorme qualité de frappe et enchaîne très vite dès qu’il a le ballon », décrit Benjamin Nivet, qui a côtoyé le bonhomme quand il effectuait ses débuts à Troyes. Le capitaine historique de l’ESTAC estime aussi que son ancien partenaire a franchi un cap depuis deux ou trois saisons : « J’ai l’impression qu’à chaque année, il progresse. Ce qu’il a le plus amélioré, c’est sa régularité. Il a énormément progressé là-dessus, il a un volume de jeu impressionnant et ne se blesse jamais, c’est une machine à ce niveau-là. »

Bienvenue, Bryan 🫡 — Manchester United (@ManUtd) July 21, 2025

S’il n’a pas la vitesse supersonique des ailiers modernes, Mbeumo compense par sa lecture du jeu, sa capacité à se glisser entre les lignes ou à prendre la profondeur au bon moment. Illisible pour les défenseurs, précieux sans ballon, toujours au service du collectif avec un profil taillé pour les équipes qui veulent jouer ensemble. À Brentford, il est devenu la première option offensive et le porte-étendard d’une équipe louée pour son jeu offensif. Auteur de buts exceptionnels cette saison, il est devenu un ailier total, capable de décrocher à l’aile en partant de loin, ou d’aller chercher ses partenaires dans l’intervalle. Au point d’en faire un top player de Premier League dans les années à venir ? Oui, pour Nivet : « En fait, il me fait penser à Mohamed Salah, dans ses enchaînements et sa manière de jouer. Je suis persuadé qu’il peut devenir un des meilleurs joueurs d’Angleterre avec ses qualités. Maintenant, c’est à lui de le prouver à Manchester. »

Je m’attendais même à ce qu’il aille dans un top club plus rapidement. Gharib Amzine, son entraîneur à Troyes

Chez les Mancuniens, il devra a priori faire sans son compère favori, Yoane Wissa, avec lequel il a fait des ravages à Brentford cette saison : 39 buts à eux deux, 16 passes décisives, et 18 matchs où les deux ont marqué ensemble. En quatre ans, la paire congolo-camerounaise est devenue le septième duo le plus prolifique de l’histoire de la Premier League, juste derrière Kane-Son, Lampard-Drogba et Henry-Pires.

Piano, échecs et maturité

Chez Mbeumo, tout semble pensé sans jamais paraître calculé. Pas du genre à multiplier les stories motivationelles ou les sorties en boîte, l’ancien de Troyes trace sa route à sa manière. Joueur de piano appliqué, amateur d’échecs depuis tout jeune et lecteur attentif avant et après les matchs : autant de détails anodins en apparence, mais qui laissent penser que le joueur qui fêtera ses 26 ans le 7 août soigne autant ses fins de match que ses fins de journée. Un peu en marge sans être à part, il donne l’impression de cocher les cases d’un footballeur moderne qui n’a pas besoin d’en faire trop pour montrer qu’il a compris comment gérer une carrière au haut niveau. Et peut-être aussi qu’il a les outils pour durer, là où d’autres explosent sans prévenir.

Pour Gharib Amzine, entraîneur de Mbeumo lorsqu’il évoluait avec la réserve de l’ESTAC, le garçon a toujours été comme ça. « Très respectueux, mais aussi très travailleur quand il s’agissait de bosser, assure le technicien. C’était un jeune évidemment conscient de son potentiel, mais qui avait la tête sur les épaules. Sa carrière, il l’a construite étape par étape, à l’image de ce qu’il est aujourd’hui. Son rêve, c’était de jouer dans un grand club, mais il ne s’est pas pour autant précipité, toujours avec l’humilité qui le caractérise. Je m’attendais même à ce qu’il aille dans un top club plus rapidement. » Même version chez Nivet : « Au-delà d’une certaine modestie, ce qui m’a marqué aussi, c’est qu’il avait déjà ce côté très mature, toujours avide de conseils, très à l’écoute et toujours avec l’objectif de progresser. L’humain me plaisait énormément par rapport à ce qu’il dégageait dans le vestiaire. » Vous avez dit parfait ?

Faire son MU

Oui, mais on y revient encore : 81 millions d’euros, bordel. Il est facile de se dire que Manchester United a encore fait n’importe quoi et de penser que Mbeumo pourrait se noyer dans la pression d’un tel transfert après avoir progressé dans l’ombre. Dans un club qui s’est souvent perdu entre hype et chaos, ce recrutement fait presque figure d’exception. Si Mbeumo a tout du joueur fiable, il n’a pas encore prouvé qu’il pouvait être un joueur dominant dans un club de haut de tableau, et encore moins dans un contexte aussi instable qu’Old Trafford. Dans une Premier League qui surpaie tout ce qui fonctionne un minimum, même un joueur qui n’est pas une star finit par coûter une fortune. À ce tarif-là, on parle habituellement d’un game changer, d’un joueur qui transforme une attaque. Mbeumo, lui, est un excellent complément, un homme de système, un facilitateur. Mais pas forcément une star (ou pas encore).

Rúben Amorim le voulait, il l’a eu. Dans son 3-4-3, encore flou sur ses rôles offensifs, tout reste ouvert. Cunha, Bruno Fernandes ou même Zirkzee peuvent occuper les demi-espaces ou la pointe selon les configurations. Mais si Amorim choisit d’installer Matheus Cunha, arrivé il y a quelques semaines pour la coquette somme de 75 millions d’euros, et Bruno comme faux ailiers créateurs, alors Mbeumo a le profil idéal pour occuper l’axe, en faux neuf mobile. Un poste qu’il a déjà occupé à Brentford, que ce soit dans une attaque à deux avec Toney ou Wissa, ou en trio avec Kevin Schade. Là où d’autres auraient besoin de repères, lui sait déjà faire. Il s’adapte, il lie, il fluidifie. Avec l’étiquette des 81 millions d’euros sur le front, il devra en faire beaucoup, sans jamais en faire trop.

