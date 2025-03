C’est la crise à tous les étages.

Quatorzième de Premier League, Manchester United est dans une impasse, malgré le changement d’entraîneur survenu en cours de saison et des investissements toujours aussi importants à chaque mercato. Le président Jim Ratcliffe semble se vautrer, mais préfère cibler son effectif dans un entretien accordé à la BBC : « Certains joueurs ne sont pas assez bons et d’autres sont probablement trop payés, mais il faudra du temps pour que nous formions l’équipe dont nous sommes pleinement responsables et pour laquelle nous devons rendre des comptes. »

Rúben Amorim pas (encore) menacé

Il n’hésite pas à citer certains des joueurs qu’il incrimine, parmi lesquels Antony, Casemiro, Andre Onana, Rasmus Højlund et Jadon Sancho, tous arrivés avant la reprise en main du club par l’homme d’affaires britannique. « Ce sont des choses du passé, qu’on le veuille ou non. Nous avons hérité de ces choses et nous devons faire le tri », fustige-t-il, regrettant notamment le fait de devoir payer la moitié du salaire de Sancho, actuellement prêté à Chelsea après avoir été recruté pour 85 millions d’euros.

Pas de quoi remettre en cause les qualités de Rúben Amorim, qui n’arrive pourtant pas à faire décoller les Red Devils. « Si je regarde l’effectif disponible pour lui, je pense honnêtement qu’il fait du très bon travail. Rúben est un jeune entraîneur exceptionnel. Je le pense vraiment. C’est un excellent manager et je crois qu’il sera là pour longtemps », rassure Ratcliffe.

Au pire, il y a toujours Paul Pogba qui peut venir filer un coup de main.

