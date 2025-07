Le transfert de Mbeumo à Manchester United rapporte gros à l’ESTAC

Champagne !

Cette année à Troyes, Noël tombe en juillet. Et la bonne nouvelle ne vient ni d’un prêt malin, ni d’un but en match amical contre Grenoble, mais d’un virement bancaire venu tout droit de Manchester. Transféré à United pour 81 millions d’euros, Bryan Mbeumo permet à son club formateur de récupérer un joli pactole.

9,4 millions dans la besace

Selon L’Est Éclair, les Aubois ont eu le nez creux lors de son départ pour Brentford en 2019, en négociant 10% de la plus-value sur une future vente. Résultat : environ 7,4 millions d’euros tombent dans les caisses, auxquels s’ajoutent 2 millions d’indemnités de formation. De quoi respirer un bon coup en Ligue 2 avant, peut-être, de refaire l’ascenseur dans un ou deux ans.

Un joli coup du destin pour les dirigeants troyens, qui avaient vu leur attaquant partir à Brentford contre 6,6 millions d’euros, avant qu’il n’explose au plus haut niveau, notamment cette saison avec 20 buts et 8 passes décisives en Premier League. Pendant que l’attaquant camerounais de 25 ans s’apprête à découvrir la Ligue des champions sous les projecteurs d’Old Trafford (ah, en fait non), l’ESTAC peut savourer cette petite revanche financière. Un transfert record pour lui, un gros bol d’air pour eux.

Pas besoin de City Group, finalement.

