Déjà une première recrue pour Manchester United

Un renfort de poids pour jouer le maintien.

Manchester United a annoncé sa première recrue estivale. Il s’appelle Matheus Cunha, est attaquant, a 26 ans, est international brésilien et débarque de Wolverhampton. La clause libératoire du joueur aurait été fixée à 74 millions d’euros, pour un contrat de cinq piges. Si le prix est déjà très élevé, l’ancien de Leipzig et de l’Atlético de Madrid ne figure qu’au huitième rang des joueurs les plus chers de l’histoire de Manchester United, devant des types comme Casemiro, Mason Mount ou Fred, mais derrière Jadon Sancho, Harry Maguire ou Rasmus Højlund. C’est Cuna, man !

Post Instagram Voir sur instagram.com

Le seul intérêt de faire ça le lendemain d’une victoire du PSG en Ligue des champions : personne ne s’en souviendra.

Bryan Mbeumo aurait choisi Manchester United