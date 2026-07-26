Où s'arrêtera la folie autour de Yan Diomandé ?

Annoncé au Real Madrid pour un montant proche de 120 millions d’euros, l’international ivoirien Yan Diomandé est assurément le fruit de toutes les convoitises dans ce mercato d’été. De quoi faire oublier qu’il n’a « que » 19 ans et une seule bonne saison au compteur. Attention à ne pas se brûler les ailes.

« Abidjan est doux », dit l’adage ivoirien. Inversement, Leipzig est dur, du moins en affaires. Après avoir déclaré fin juin, que « Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine et nous ne transigerons pas à ce sujet », le directeur sportif de l’écurie redbulléenne Marcel Schäfer l’a mise en veilleuse, probablement parce que les sommes annoncées pour recruter l’ailier ivoirien atteignent un niveau difficilement refusable.

La dernière en date ? 120 millions d’euros, bonus compris, de la part du Real Madrid, alors que le RBL en réclamerait 130 pour son joueur valorisé à 90. De quoi faire entrer Diomandé dans le top 5 des recrues les plus onéreuses de l’histoire du club.

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Après avoir déjà recruté Bernardo Silva (libre), Ibrahima Konaté (libre), Denzel Dumfries (20 millions) et Marc Cucurella (55 millions), Florentino Pérez est plus que jamais déterminé à offrir ce qu’il veut à José Mourinho pour effacer la saison blanche de la maison de la même couleur.

En cas de « here we go » tweeté par Fabrizio Romano, cela représenterait la plus grosse vente de la jeune histoire du club le plus détesté d’Allemagne, devant Josko Gvardiol (90 millions d’euros à Manchester City) et Benjamin Sesko (76,5 millions à Manchester United). Pour une structure qui a fait du trading sa marque de fabrique, Yan Diomandé coche toutes les cases, surtout après avoir été acheté « seulement » 20 millions d’euros à Leganès il y a un an. Et tant pis pour le projet sportif à long terme.

J’ai Diomandé (à) la lune

Tant pis aussi pour le Paris Saint-Germain, seul concurrent sérieux (et donc plus disposé à répéter les erreurs du passé en lâchant près d’un demi-milliard pour Neymar et Kylian Mbappé) encore en piste après le retrait des négociations de Liverpool. Un club que Diomandé assurait pourtant porter dans son cœur, comme le PSG et contrairement au Real Madrid, dont il avait publiquement dénoncé la supposée proximité avec le corps arbitral espagnol à l’époque où il jouait avec les concombres de la banlieue madrilène.

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Mais l’extrait, qui a refait surface juste à temps pour alimenter médiatiquement le dossier de son potentiel transfert, ne semble pas avoir refroidi la direction de la Casa blanca, déterminée à l’intégrer dans son trio offensif, tout en se débarrassant de Brahim Diaz, voire de Vinicius Junior. Également signé chez Roc Nation, l’agence créée par le rappeur états-unien Jay-Z, le Brésilien, à qui il reste un an de contrat, est aujourd’hui cité à Arsenal et l’économie de ses juteux émoluments permettraient au Real de s’offrir l’espoir ivoirien sans trop se mettre dans le rouge. Surtout avec le dossier Rodri, toujours d’actualité, voire celui de Michael Olise, bien que le Bayern a fermement posé son véto à un quelconque départ cet été.

L’important c’est l’atterrissage

Reste une inconnue dans l’équation : qui peut aujourd’hui prédire qu’un transfert de Yan Diomandé au Real Madrid sera synonyme de succès ? Malgré une saison de très bonne facture avec Leipzig (33 matchs, 12 buts) et la Côte d’Ivoire (quart de finaliste de la CAN et qualifiée pour les seizièmes de la Coupe du monde), l’ailier n’a « que » 19 ans et aucune garantie de s’imposer comme titulaire indiscutable au sein de l’effectif d’un club qui peut se révéler destructeur une fois passé le temps des promesses. Endrick – par exemple – peut en témoigner.

Alors que le projet sportif du Paris Saint-Germain semblait mieux lui convenir et aurait représenté une marche logique dans sa progression naturelle, Yan Diomandé se retrouve aujourd’hui à la croisée des chemins et au cœur d’un dossier qui donne l’impression de le dépasser. En cas de pépin, celui qui n’a même pas encore atteint la majorité du pays dans lequel il a effectué ses débuts court aujourd’hui le risque de voir son ascension s’effondrer comme un château de cartes. La cruauté du football moderne réside dans le fait qu’à la vitesse où il va, un Yan Diomandé peut – ironie du sort – se faire chasser du jour au lendemain par un futur Yan Diomandé que le Real Madrid sera prêt à payer encore plus cher pour remplacer « son » Yan Diomandé.

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