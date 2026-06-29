La piste Yan Diomandé à Paris refroidit

Marcel chafouin. Directeur sportif du RB Leipzig, Marcel Schäfer s’est exprimé dans les colonnes de Bild sur le cas de Yan Diomandé, courtisé par le Paris Saint-Germain pendant ce mercato estival. Alors que l’ailier ivoirien de 19 ans aurait même fait de Paris sa priorité et se serait déjà mis d’accord sur un possible contrat de cinq ans, Schäfer affirme que « Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine et nous ne transigerons pas à ce sujet. »

Une année de plus à Leipzig ?

Brillant cette saison et redoutable avec les Éléphants depuis le début de la Coupe du monde, Yan Diomandé est l’un des joueurs surveillés par les plus grands clubs pendant ce mercato. En vendant sa pépite dans les prochaines semaines, le RB Leipzig pourrait donc encaisser un gros chèque. Pas encore prêt à récupérer des liasses de biftons, le DS du RB Leipzig ne croit pas au départ de sa pépite cet été et assure « que le moment viendra de lui permettre de franchir une nouvelle étape, mais pas cette année. »

En clair, le PSG peut aller se coucher.

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