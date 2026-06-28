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Une première recrue d’accord avec le PSG ?

TB
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Une première recrue d’accord avec le PSG ?

Le chéquier est prêt à chauffer. Alors que Gonçalo Ramos s’apprête à quitter la capitale, le PSG ne compte pas rester inactif sur le marché des transferts. Selon les informations de RMC Sports, les doubles champions d’Europe avanceraient dans le dossier Yan Diomandé. L’ailier ivoirien de 19 ans aurait même fait de Paris sa priorité et se serait déjà mis d’accord sur un possible contrat de cinq ans.

Des négociations à venir avec Leipzig

Alors que Liverpool était également sur les rangs, le PSG serait donc en pole position au moment d’entamer les négociations avec le RB Leipzig. Mais si la presse allemande évoquait une demande avoisinant les 130 millions d’euros, il apparaît peu probable que Luis Campos accepte de verser une telle somme. Comme pour Illya Zabarnyi l’été dernier, les négociations pourraient donc durer.

En priant pour qu’il arrête de casser les reins du monde entier en Amérique…

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TB

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