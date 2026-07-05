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Le Real Madrid continue de se renforcer

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Le Real Madrid continue de se renforcer

La razzia continue. Après Marc Cucurella, le Real Madrid a annoncé ce dimanche l’arrivée d’un nouveau mondialiste dans ses rangs. Éliminé de la Coupe du monde avec les Pays-Bas lors des 16es de finale par le Maroc (1-1, 2-3 T.A.B), Denzel Dumfries a pu se consoler en paraphant son contrat avec les Merengues.

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Un contrat jusqu’en 2030

Le latéral néerlandais s’engage donc pour quatre ans avec la Casa Blanca en provenance de l’Inter Milan. Si le transfert de l’ancien joyau du PSV était pressenti depuis plusieurs semaines, le Real aurait déboursé 20 millions d’euros, le montant de sa clause libératoire, pour s’attacher les services du défenseur de 30 ans. Un montant que le communiqué madrilène n’évoque pas : « Le Real Madrid C. F. et l’Inter Milan sont parvenus à un accord concernant le transfert du joueur Denzel Dumfries, qui s’engage avec notre club pour les quatre prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2030. » 

De quoi remplacer numériquement Dani Carvajal.

Le Real Madrid pond un communiqué pour dire qu’il ne recrutera pas un joueur

LB

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