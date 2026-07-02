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Javier Tebas allume le Real Madrid

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Javier Tebas allume le Real Madrid

La telenovela espagnole est de retour. L’affaire Negreira ne finira donc jamais de faire parler derrière les Pyrénées. Le président de la Liga, Javier Tebas, a tenu une conférence de presse, à Madrid, où il a évoqué le rapport transmis à l’UEFA du club madrilène sur les décisions arbitrales dont aurait bénéficié le Barça entre 2001 et 2018, avec de nouvelles déclarations se prêtant à la polémique.

Selon lui, le Real Madrid n’a pas le droit de se plaindre

Ce sont des propos qui vont sûrement faire jaser Florentino Pérez, le président du Real Madrid, mais Tebas a l’air de les assumer : « Je ne l’ai pas encore vu (le rapport, NDLR), mais j’ai vraiment hâte de le lire. Je veux savoir depuis quelle année ils se plaignent et s’ils se plaignent des erreurs commises contre tous les clubs, y compris le Real Madrid lui-même. » Il ajoute même ironiquement : « S’il y a bien une équipe qui ne peut pas se plaindre des erreurs d’arbitrage, c’est le Real Madrid. »

La réponse de Pérez au prochain épisode.

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EM

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