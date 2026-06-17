Le Real Madrid relance l’affaire Negreira auprès de l’UEFA

On n’a vraiment pas fini d’en entendre parler, de cette histoire. Le Real Madrid a encore ressorti son « comunicado oficial ». Cette fois-ci, c’est pour annoncer que, ce mercredi, il a transmis un document formel aux instances disciplinaires de l’UEFA dans le cadre de l’affaire Negreira.

Dans son communiqué, le club madrilène affirme disposer de nouveaux éléments renforçant, selon lui, les soupçons autour des paiements effectués pendant plusieurs années par le Barça à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres espagnol.

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Le Real veut une réponse de l’UEFA

Le club merengue estime que cette affaire représente un risque majeur pour l’intégrité des compétitions et demande à l’UEFA de reprendre immédiatement le dossier disciplinaire ouvert à l’époque. Le Real réclame des mesures sportives, tout en rappelant qu’il ne s’agit pas de remplacer la justice espagnole, où la procédure pénale suit toujours son cours.

Bref, entre le Barça et le Real, même quand il n’y a pas match, les deux trouvent toujours un moyen de s’affronter.

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