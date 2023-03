Affaire Negreira : L’UEFA ouvre une enquête contre le FC Barcelone

Le feuilleton qui agite l’Espagne.

La commission de discipline de l’UEFA a annoncé ce jeudi ouvrir une enquête contre le FC Barcelone pour une « éventuelle violation du cadre juridique de la fédération par le FC Barcelone », dans le cadre de « l’affaire Negreira ». Comme révélé par El Confidencial mercredi, l’instance européenne envisagerait de priver le Barça de compétitions européennes.

Pour rappel, selon le Ministère public, le Barça aurait versé, entre 2001 et 2018, plus de 7 millions d’euros à José Maria Enriquez Negreira, numéro deux de l’arbitrage espagnol pendant une longue période (1994-2018). Ces versements auraient potentiellement eu pour but d’obtenir un coup de main sur le terrain. Selon le président de LaLiga Javier Tebas, les faits – datant de plus de 5 ans – seraient considérés comme prescrits, et le club catalan ne risquerait donc rien sur le plan sportif en Espagne.

On n’est certainement pas au bout de nos surprises.

