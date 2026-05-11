Diego Simeone dithyrambique envers le Barça

C’est (re)confirmé : le FC Barcelone a un nouveau fan assez spécial. Avant son déplacement à Osasuna (mardi, 21h30), l’Atlético de Madrid a organisé la traditionnelle conférence de presse avec son entraîneur Diego Simeone, ce lundi. L’Argentin s’est montré particulièrement élogieux envers le FC Barcelone, qui a remporté son 29e titre de champion d’Espagne, dimanche soir, après son succès dans le Clásico face au Real Madrid (2-0). « On le répète depuis le début de la saison : le Barça est sans doute l’équipe qui pratique le meilleur football au monde, et c’est à juste titre qu’il a remporté la Liga », commente le tacticien de 56 ans.

« Waouh ! On a éliminé Barcelone deux fois »

Un compliment qui n’est pas totalement gratuit, parce qu’il permet aussi de mettre son Atléti en valeur. En plus de la double confrontation en Liga, les Blaugrana et les Rojiblancos se sont également affrontés en demi-finales de la Coupe du Roi et en quarts de finale de la Ligue des champions. À chaque fois, l’Atlético a réussi à se débarrasser de l’équipe de Hansi Flick. « Je regardais le match d’hier (le Clásico) et je me disais : “Waouh ! On a éliminé Barcelone deux fois. Mon Dieu !” », conclut El Cholo avec le sourire.

En voilà, un Madrilène qui ne rejette pas la faute sur l’arbitrage.

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