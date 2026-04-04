Le Barça se rapproche du titre

Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelone

Buts : Simeone (10e) pour les Colchoneros // Rashford (42e), Lewandowski (87e) pour les Blaugrana

Expulsion : Gonzalez (45e+7) côté Atlético

La VAR homme du match. À quelques jours du début des quarts de finale allers de Ligue des champions, le FC Barcelone s’est déplacé au Metropolitano pour accroître son avance sur le Real après sa défaite face à Majorque (2-1). Le contrat a été rempli pour les protégés de Hansi Flick qui ont arraché la victoire dans les derniers instants du temps réglementaire à onze contre dix (1-2).

Alors que le coach barcelonais avait opté pour une composition inédite en laissant Ferran Torres et Robert Lewandowski sur le banc pour aligner Dani Olmo comme faux numéro 9, c’est bien l’Atlético qui a pris les devants dans cette rencontre. Antoine Griezmann aurait pu être le premier buteur de la soirée, mais l’ancien international tricolore a raté l’immanquable. Seul face à Joan Garcia, le numéro 7 madrilène a envoyé sa frappe sur la barre (28e). Le Barça a eu beau dominer le début de la rencontre, Lamine Yamal et ses coéquipiers n’ont pas réussi à se procurer de véritables occasions. Ce qu’a en revanche réussi l’Atléti par l’entremise de Giuliano Simeone, parfaitement servi dans la profondeur par Clément Lenglet. Pas de fioriture pour le fils du coach qui contrôle et enchaîne pour perforer les filets barcelonais d’une volée puissante sous la transversale (1-0, 39e). L’avantage comptable n’a finalement duré que trois minutes, puisque Marcus Rashford a remis son équipe à hauteur grâce à une superbe frappe croisée en bout de course (1-1, 42e).

La VAR comme juge de guerre

Juste avant la pause, les Colchoneros ont été réduits à 10 après un tacle dangereux par-derrière de Nico Gonzalez, à la limite de la surface de réparation sur Lamine Yamal. Aucune hésitation pour l’arbitre de la rencontre qui lui a asséné un deuxième carton jaune, jugement durci après consultation de la VAR, puisque l’international argentin a finalement reçu un carton rouge direct (45e+7). La supériorité numérique aurait pu (dû ?) être éphémère pour les Blaugrana après que Gerard Martín a lui aussi écopé d’un carton rouge pour un geste dangereux sur Thiago Almada, mais la situation a été revue par la VAR, et Mateo Busquets, l’arbitre de la rencontre, a finalement annulé le carton rouge pour infliger un carton jaune au défenseur barcelonais (50e).

En supériorité numérique, les Barcelonais ne sont pas parvenus à se montrer véritablement dangereux durant près de 45 minutes. La délivrance est finalement venue en fin de rencontre presque malgré lui de Lewandowski, laissé sur le banc à l’entame du match. Sur son côté gauche, João Cancelo s’est parfaitement joué de la défense madrilène avant de frapper en force du droit, une tentative repoussée par Juan Musso sur l’épaule de Lewandowski qui n’a pas manqué le cadre (1-2, 87e). Le Barça s’envole donc au classement et compte désormais sept points d’avance sur le Real.

Les journaux sportifs espagnols risquent de s’en donner à cœur joie.

Atlético de Madrid (4-4-2) : Musso – González, Lenglet (Seidu, 68e), Le Normand, Molina – Almada, Vargas, Koke (Ruggeri, 46e), Simeone (Sorloth, 61e) – Baena (Gímenez, 61e), Griezmann (Morcillo, 61e). Entraîneur : Diego Simeone.

FC Barcelona (4-2-3-1) : J.García – Martín, Cubarsí, Araújo (Bernal, 40e, Koundé, 62e), Cancelo – E.García (Gavi, 78e), Pedri – Yamal, Fermín (Torres, 46e), Rashford (Lewandowski, 79e) – Olmo. Entraîneur : Hansi Flick.