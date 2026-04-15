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Face aux critiques du Barça, Clément Turpin a un soutien de poids

VM
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Face aux critiques du Barça, Clément Turpin a un soutien de poids

Entre arbitres, on se serre les coudes. Attaqué et vivement critiqué par le Barça et Raphinha à l’issue de l’élimination des Blaugrana face à l’Atlético (0-2, 2-1), Clément Turpin a pu compter sur un soutien important : celui du très clivant Antonio Mateu Lahoz.

« Je me réjouis qu’il aille visionner les images »

Sur la chaîne Movistar, l’ex-arbitre espagnol a félicité son homologue français, qui a décidé d’exclure Eric García à la 79e minute : « Enfin on fait un usage rationnel de la VAR ! Je me réjouis qu’il aille visionner les images. Jules Koundé n’est pas de face pour défendre sur l’action. Qui est l’arbitre de la rencontre ? Clément Turpin ? Eh bien, je trouve ça génial qu’il aille consulter la VAR. »

S’il avait au préalable sorti seulement un carton jaune à l’encontre d’Eric García, l’arbitre français est finalement revenu sur sa décision et a expulsé le défenseur espagnol, qui a fauché Alexander Sørloth alors que l’avant-centre norvégien filait seul vers le but.

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VM

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