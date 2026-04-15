Raphinha crie au scandale après l’élimination du Barça

Il n’était pas sur le terrain, et pourtant c’est lui qu’on a le plus entendu. Raphinha, blessé et forfait pour la double confrontation, n’a pas été tendre concernant l’arbitrage de Clément Turpin, ce mardi soir au Metropolitano Stadium, après l’élimination du Barça contre l’Atlético.

« Un match volé » selon lui, un arbitrage « très mauvais » et des décisions « incroyables » prises par le corps arbitral. Bref, le Brésilien n’a pas été dithyrambique sur la prestation de l’arbitre français et de ses assistants.

Les joueurs de l’Atlético répondent

Questionnés lors de leur passage en zone mixte quelques minutes plus tard, les Colchoneros n’ont pas hésité à répondre aux accusations de « vol » prononcées par l’ailier de Barcelone. Le capitaine des Rouge et Blanc, Koke, a d’abord dit qu’il « respectait » l’opinion de Raphinha, mais que « le carton rouge était clair ».

L’Espagnol a conclu en assurant que son équipe n’avait « rien volé ». Même constat pour le gardien de l’Atlético, Juan Musso, qui a affirmé que parler d’un vol serait « une dinguerie ».

Et l’état de la pelouse, on en parle !?

« Mamma mia », Diego Simeone fan du Barça