S’abonner au mag
  • C1
  • Quarts
  • Atlético de Madrid-Barcelone (1-2)

Raphinha crie au scandale après l’élimination du Barça

TC
30 Réactions
Raphinha crie au scandale après l’élimination du Barça

Il n’était pas sur le terrain, et pourtant c’est lui qu’on a le plus entendu. Raphinha, blessé et forfait pour la double confrontation, n’a pas été tendre concernant l’arbitrage de Clément Turpin, ce mardi soir au Metropolitano Stadium, après l’élimination du Barça contre l’Atlético.

« Un match volé » selon lui, un arbitrage « très mauvais » et des décisions « incroyables » prises par le corps arbitral. Bref, le Brésilien n’a pas été dithyrambique sur la prestation de l’arbitre français et de ses assistants.

Les joueurs de l’Atlético répondent

Questionnés lors de leur passage en zone mixte quelques minutes plus tard, les Colchoneros n’ont pas hésité à répondre aux accusations de « vol » prononcées par l’ailier de Barcelone. Le capitaine des Rouge et Blanc, Koke, a d’abord dit qu’il « respectait » l’opinion de Raphinha, mais que « le carton rouge était clair ».

L’Espagnol a conclu en assurant que son équipe n’avait « rien volé ». Même constat pour le gardien de l’Atlético, Juan Musso, qui a affirmé que parler d’un vol serait « une dinguerie ».

Et l’état de la pelouse, on en parle !?

« Mamma mia », Diego Simeone fan du Barça

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Logo de l'équipe Atlético de Madrid
Griezmann prend son pied
  • C1
  • Quarts
  • Atlético-Barcelone (1-2)
Griezmann prend son pied

Griezmann prend son pied

Griezmann prend son pied
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le PSG dans le dernier carré : faut-il reporter la fin du championnat ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
148
44
02
Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)
Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.