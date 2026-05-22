Dante fier de la prestation des siens malgré la défaite contre Lens

La tête haute. Vaincus par Lens en finale de la Coupe de France, les Niçois n’ont pas à rougir de leur prestation, eux qui joueront leur avenir en Ligue 1 dans les jours à venir. « Après cette année difficile, l’équipe a joué avec du courage, de la personnalité. Je dois féliciter mes coéquipiers. Ils ont vraiment voulu faire quelque chose de beau pour le club, pour les supporters, a salué Dante au micro de Bein Sports. On s’est battus comme de vrais guerriers sur le terrain aujourd’hui, on a osé, on s’est créé plein d’occasion. Ça fait longtemps qu’on se s’était pa créé autant d’occasions. C’est à l’image de notre saison. »

Pas de titre pour Dante à Nice

Débarqué sur la côte d’azur voilà dix ans, le défenseur brésilien va donc quitter le club sans avoir remporté le moindre titre. « Nice c’est mon club, j’aime ces gens-là. Je voulais vraiment laisser un titre dans notre histoire avant de prendre ma retraite… Le football est difficile, a-t-il commenté, tourné vers la suite. Nous avons deux échéances très importantes et il faut les aborder avec de la confiance et une prise de responsabilités, sachant que nous avons tous envie de laisser ce club où nous l’avons trouvé. »

Ça vaudrait encore plus qu’un titre.

Les notes de Lens-Nice