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Les émotions lensoises après le sacre en Coupe de France

TB
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Les émotions lensoises après le sacre en Coupe de France

C’est les émotions. Vainqueur de la Coupe de France pour la première fois de son histoire contre Nice, le RC Lens a vécu une soirée mémorable ce vendredi soir. « Quand on voit la saison de malade, d’où on est partis… C’est beaucoup d’émotions, beaucoup de travail et sincèrement j’ai été bluffé par la tranquillité du groupe. T’avais l’impression que les gars en avaient joué des dizaines. Le plus stressé, c’était moi, plaisantait le directeur sportif Jean-Louis Leca auprès de Bein Sports. Ce soit je suis fier de voir ne serait-ce que Jo (Gradit, appelé sur la pelouse au même moment, NDLR) qui rentre, c’est un symbole. C’est des soldats, des mecs en or. »

Gervais Martel : « C’est le paradis terrestre »

Même discours du côté de Gervais Martel, présent pour assister au jour de gloire de son ancien club. « Ça fait plus d’un siècle qu’on court après. Elle ne nous a jamais souri, et aujourd’hui c’est le Graal, s’est félicité l’ancien président nordiste aux côtés de son successeur, Joseph Oughourlian. Les joueurs ont fait une saison extraordinaire, c’est une récompense naturelle. C’est le paradis terrestre. »

La fête promet d’être magnifique.

Les notes de Lens-Nice

TB

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