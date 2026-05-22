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En couple dans la vie, elles seront adversaires en finale de Ligue des champions

EM
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En couple dans la vie, elles seront adversaires en finale de Ligue des champions

Personne n’aura envie de passer la soirée chez elles, ce samedi. Alors que le FC Barcelone affronte l’OL Lyonnes pour la finale de la Ligue des champions féminine, il y en a deux qui, le temps d’une soirée, ne vont s’offrir aucun cadeau. En effet, Ingrid Engen, défenseuse lyonnaise, et Mapi León, défenseuse barcelonaise, sont en couple dans la vie. Elles ont joué ensemble en Catalogne durant quatre saisons (2021-2025).

« En temps de guerre, tout est permis »

Avant de dégainer les armes sur le terrain ce week-end, elles ont réagi à cette drôle de situation via une vidéo sur les réseaux sociaux : « En temps de guerre, tout est permis. Lors des dernières semaines, on ne parle pas de football. Aucune de nous deux ne fera preuve de pitié. C’est une finale, on veut toutes les deux gagner. Ce sera une bataille féroce. On va être totalement ennemies. »

L’affrontement pourrait offrir un neuvième titre européen aux Lyonnaises ou un quatrième à l’équipe de Bonmatí et Putellas, qui se sont partagé les cinq derniers Ballons d’or féminin.

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EM

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