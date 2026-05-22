La FFF veut réduire les primes des Bleus pour la Coupe du monde

Plus ou moins ? Il faut choisir. Alors que les joueurs de l’Équipe de France ont reçu une somme de 500 000 euros chacun en février dernier après la qualification pour le Mondial, L’Équipe rapporte que Philippe Diallo a rencontré les Bleus afin de discuter d’une réduction des primes de match (actuellement 20 000 euros par joueurs) pendant la Coupe du Monde. Une demande émanant de la FFF, dont la situation financière paraît de moins en moins confortable. La nouvelle aurait provoqué l’incompréhension des joueurs, eux qui ont généré un contrat Nike record de 100 millions d’euros par an récemment.

Pas les seuls changements

L’équipe fanion de la FFF n’est pas la seule à connaître des coupes budgétaires pour équilibrer les comptes. Les U20 n’ont pas pu participer au tournoi Maurice Revello (ex-Tournoi de Toulon), et la Direction Technique Nationale a vu ses financements à la baisse. Rien d’officiel pour les Bleus donc, mais de nouvelles discussions auront bientôt lieu, avant le début de la compétition pour se mettre d’accord sur les solutions possibles.

L’équipe de France diffusée au cinéma pendant le Mondial ?