Manchester City frappe fort pour rendre hommage à Guardiola

Voilà une belle manière d’entrer un peu plus dans l’histoire. Alors que Manchester City a officialisé le départ de Pep Guardiola, le club cityzen lui a prévu un bel hommage. La tribune nord de l’Etihad Stadium portera désormais le nom du coach espagnol.

« Il a laissé une empreinte indélébile dans l’ADN du club. Une empreinte qui tient davantage à la manière dont il a gagné qu’aux nombreux trophées qu’il a remportés. Il a toute ma gratitude et celle de toute la famille City, une famille dont il fera toujours partie », a déclaré le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, propriétaire de City, dans le communiqué du club londonien.

North Stand to be renamed ‘The Pep Guardiola Stand.' 🩵 Read more 🔗 https://t.co/IcuzmBkVXV pic.twitter.com/SrUqawbHWx — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

Une statue à son effigie

En plus de donner son nom à la tribune du stade, Pep aura aussi le droit à sa statue, qui sera située à l’entrée de l’enceinte mancunienne. « La tribune Pep Guardiola, ainsi que la statue qui sera érigée à l’extérieur, garantissent à juste titre que l’héritage de Pep restera à jamais ancré dans l’histoire de ce club de football, de la ville de Manchester et du football anglais », a quant à lui indiqué le président, Khaldoon Al Mubarak.

À quand une tribune Stéphane Moulin au stade Raymond-Kopa ?

Pep Guardiola dit au revoir à Manchester City