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Manchester City croupit à Bournemouth et dit adieu au titre

TJ
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Manchester City croupit à Bournemouth et dit adieu au titre

  Bournemouth 1-1 Manchester City

Buts : Kroupi (39e) pour les Cherries // Haaland (90e+5) pour les Cityzens

Réaction trop tardive pour City. Ce mardi soir, les Cityzens ont définitivement lâché la course au titre, en étant accroché sur la pelouse de Bournemouth (1-1). Ces derniers pensaient gagner et espérer prétendre à une qualification en Ligue des champions avec une sensationnelle ouverture du score du Français Eli Junior Kroupi, rattrapés par une égalisation de Erling Haaland en toute fin de match. Pas suffisant pour les hommes de Pep Guardiola, qui n’ont pu relancer le suspense dans le peu de secondes qui leur restaient.

À deux heures de route du Vitality Stadium, c’est tout le nord de Londres (du moins la partie rouge) qui explose : avec le nul de City, Arsenal est officiellement champion d’Angleterre pour la première fois depuis 2004 et la saison des Invincibles. Une lisse à venir qui contraste largement avec la déception mancunienne, et un deuxième titre qui fuit les coéquipiers de Rayan Cherki.

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TJ

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