Barrages Ligue 2 : suspense total entre Rouen et Laval

Rouen 1-1 Laval

Buts : Fuss (SP, 48e) pour les Diables Rouges // Mandouki (18e) pour les Tangos

Tout se jouera à Laval. En barrage aller accession/relégation Ligue 2 ce mardi soir, Rouen et Laval n’ont pas su prendre un avantage en vue du match retour (1-1). À Robert-Diochon, le FCR espérait se mettre dans de bonnes conditions pour une montée mais il s’est retrouvé perturbé dès les vingt premières minutes et l’ouverture du score d’un très joli plat du pied extérieur de surface de Cyril Mandouki.

Les Rouennais ont ensuite réagi, dans la polémique. Un penalty peu évident, réussi par Valentin Fuss, a finalement permis aux Diables Rouges de revenir à hauteur des Tangos. Ces derniers ont eu plusieurs occasions de reprendre l’avantage, en vain. Tout se jouera donc à Francis-le-Basser, ce dimanche.

Rouen aura-t-il les ressources pour créer la surprise ?

Rouen (3-4-3) : Maraval – Mendy, Bouzamoucha, Genton – Cartillier, Benzia (Genton, 63e), Bezzekhami (Ba-Sy, 63e), Bassin – Fuss, Seydi (Faye, 74e), Kerouédan (Mbock, 74e). Entraîneur : Régis Brouard.

Laval (3-4-3) : Samassa – Ouaneh, Bane, Bianda – Kouassi, Mandouki, Sanna, Thomas (Montet (90e) – Sellouki (Clavreul, 75e), Camara (Maggioti, 90e), Houdayer. Entraîneur : Olivier Frapolli.

Reims et Toulouse sans trembler, Laval cartonne