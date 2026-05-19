S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • Barrage
  • Rouen-Laval (1-1)

Barrages Ligue 2 : suspense total entre Rouen et Laval

TJ
2 Réactions
Barrages Ligue 2 : suspense total entre Rouen et Laval

Rouen 1-1 Laval

Buts : Fuss (SP, 48e) pour les Diables Rouges // Mandouki (18e) pour les Tangos

Tout se jouera à Laval. En barrage aller accession/relégation Ligue 2 ce mardi soir, Rouen et Laval n’ont pas su prendre un avantage en vue du match retour (1-1). À Robert-Diochon, le FCR espérait se mettre dans de bonnes conditions pour une montée mais il s’est retrouvé perturbé dès les vingt premières minutes et l’ouverture du score d’un très joli plat du pied extérieur de surface de Cyril Mandouki.

Les Rouennais ont ensuite réagi, dans la polémique. Un penalty peu évident, réussi par Valentin Fuss, a finalement permis aux Diables Rouges de revenir à hauteur des Tangos. Ces derniers ont eu plusieurs occasions de reprendre l’avantage, en vain. Tout se jouera donc à Francis-le-Basser, ce dimanche.

Rouen aura-t-il les ressources pour créer la surprise ?

Rouen (3-4-3) : Maraval – Mendy, Bouzamoucha, Genton – Cartillier, Benzia (Genton, 63e), Bezzekhami (Ba-Sy, 63e), Bassin – Fuss, Seydi (Faye, 74e), Kerouédan (Mbock, 74e). Entraîneur : Régis Brouard.

Laval (3-4-3) : Samassa – Ouaneh, Bane, Bianda – Kouassi, Mandouki, Sanna, Thomas (Montet (90e) – Sellouki (Clavreul, 75e), Camara (Maggioti, 90e), Houdayer. Entraîneur : Olivier Frapolli.

Reims et Toulouse sans trembler, Laval cartonne

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ancelotti a-t-il raison de convoquer Neymar pour la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
64
43

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.