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  • Dunkerque-Laval (0-2)

Un favori se dégage pour les barrages de maintien en Ligue 2

UL
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Un favori se dégage pour les barrages de maintien en Ligue 2

Dunkerque 0-2 Laval

But : Camara (SP, 7e) et Clarvreul (85e) pour les Tangos

Magnifique hommage à Maria Neives, la reine du Tango. Dunkerque a terminé sa saison et ne fait pas semblant. Dans le ventre mou de la Ligue 2 car sans victoire depuis plus de deux mois, les Nordistes en roue libre font les affaires de Laval. Les Mayennais s’imposent dans la souffrance mais retiennent le nécessaire : ils reprennent quatre points d’avance sur Bastia et Amiens, relégables. Ils restent barragistes mais étirent leur série d’invincibilité à quatre matchs.

Le 14e est à deux points

Le joli but en fin de match d’Ethan Clarvreul, qui réalise sa première saison avec les professionnels, a fait bondir de joie toute l’équipe d’Olivier Frapolli. Les Lavallois ont répondu à la surprenante victoire bastiaise contre Saint-Étienne. Ils peuvent désormais viser un maintien direct : Nancy et Clermont, 15e et 14e ne sont qu’à deux points. Amiens reste lui sans victoire depuis le 9 février dernier.

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UL

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