Florentino Pérez aurait utilisé l’IA pour annoncer l’arrivée de José Mourinho au Real Madrid

Que serait le monde sans l’intelligence artificielle en 2026 ? À bientôt 80 balais, Florentino Pérez a plus d’un atout dans sa manche pour remporter l’élection qui l’oppose à Enrique Riquelme pour prendre la tête de la Casa Blanca. Ce mercredi, le président du Real Madrid publiait une vidéo de José Mourinho (toujours sous contrat avec Benfica) portant un maillot des Merengues, confirmant son retour en Espagne.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Duel de marchands de tapis

Problème, selon Record, Mourinho aurait fait savoir à ses dirigeants ne jamais avoir réalisé cette vidéo. La thèse de l’IA est donc à privilégier, et ce, alors que Florentino Pérez utilise la carte d’un retour du coach portugais comme argument de réélection.

En face, Enrique Riquelme enchaîne également les sorties médiatiques en annonçant des stars – Erling Haaland par exemple – qui rejoindraient le Real s’il était élu.

Et Robert Moreno dans le futur staff du « Mou »?

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