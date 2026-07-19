Deschamps : «La déception était là, mais on a eu l'opportunité de fabriquer des émotions»

Pour la dernière. Didier Deschamps a dirigé son 187e et dernier match à la tête de l’équipe de France lors d’une folle bataille contre l’Angleterre (4-6) Les Bleus étaient même menés… 4-0 à la mi-temps. C’étaient les pires 45 premières minutes des Bleus depuis 1945. La réaction de la seconde période n’aura pas suffi. Ce qu’a commenté Didier Deschamps à la fin du match. « Évidemment, c’est une défaite… Mais quand on est menés 4-0… On fait une première mi-temps imprésentable, a constaté DD sur la Six. Il y a eu une réaction, forcément. On a deux occasions d’égaliser à 4-4. […] Je n’ai pas du faire ce qu’il faut en première mi-temps. Au moins, ça [la deuxième mi-temps] ressemble à quelque chose, même si la défaite fait mal. »

« On a raté notre match contre l’Espagne »

« C’était mieux de finir troisièmes [de la Coupe du monde]. On est partis avec beaucoup d’ambitions. […] On a raté notre match contre l’Espagne, voilà. Il n’y a pas tout à jeter, il y a un groupe avec de la qualité footballistique, il y a beaucoup de jeunes qui passeront encore les échelons. Il y a du matériel pour continuer à avoir de très beaux résultats. »

Enfin, Didier Deschamps est revenu sur le mois et demi de l’équipe de France aux États-Unis : « Ça a été une très belle aventure avec eux. Les huit semaines passés avec eux, c’était beau. » Avant de conclure : « La déception était là, mais on a eu l’opportunité de fabriquer des émotions. Il y a eu des dizaines de millions de Français qui ont pu partager ces émotions. […] Il n’y a rien de plus beau, dans la vie professionnel, que de porter ce maillot. »

Clap de fin.

Les notes des Bleus contre l’Angleterre