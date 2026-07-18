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Le dernier onze des Anglais, sans Kane ni Bellingham

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Le dernier onze des Anglais, sans Kane ni Bellingham

Avec combien de defenders ? Huit ans après avoir subi la loi des Belges seumards, les Anglais retrouvent la petite finale de la Coupe du monde contre la France, ce samedi (coup d’envoi à 23 heures). Pour ce match que pas grand monde ne veut disputer, Thomas Tuchel a décidé de faire sans Harry Kane ni Jude Bellingham. Annoncé blessé à plusieurs reprises lors de ce Mondial, le milieu de terrain d’Arsenal Declan Rice porte le brassard au milieu de terrain. Morgan Rogers, qui devrait filer à Chelsea lors de ce mercato, est bien titulaire. Contrairement au grand Dan Burn.

Avec ces sept changements par rapport à la demi-finale contre l’Argentine, les Three Lions seront assez offensifs, du moins sur le papier : Marcus Rashford, Morgan Rodgers, Eberechi Eze, Bukayo Zaka et Ivan Toney débutent. Thomas Tuchel fait aussi tourner au poste de gardien de but : Jordan Pickford laisse sa place à Dean Henderson. En cas de victoire, les Anglais obtiendraient leur meilleur résultat lors d’un Mondial depuis 1966. Harry Kane, lui, pourrait, en cas de doublé, égaler Kylian Mbappé au classement des buteurs de ce Mondial.

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La compo de l’Angleterre :

Henderson – Quansah, Konsa, Guéhi, Spence – Rice (cap.) – Saka, Eze, Rogers, Rashford – Toney.

Prêt pour le avant-dernier Daï-Daï de Shakira ?

France-Angleterre, un match à 2 millions

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