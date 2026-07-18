S’abonner au mag
  • Italie
  • Bologne

Jonathan Rowe exclu après avoir déclenché une bagarre

TB
2 Réactions
Jonathan Rowe exclu après avoir déclenché une bagarre

POV, tu es Adrien Rabiot. Bologne affrontait le club allemand de l’Arminia Bielefeld ce samedi après-midi en match amical. Une rencontre dans laquelle Jonathan Rowe a encore fait des siennes, récoltant un carton rouge pour avoir déclenché un début de bagarre. Victime d’une faute de Stefano Russo, l’ancien marseillais s’est immédiatement relever pour aller asséner un coup à son adversaire.

Embed t.co

Un coup de sang qui lui a donc valu d’aller prendre sa douche dès la 40e minute. Et qui aura coûté cher à son équipe, balayée dans les grandes largeurs (0-4).

Est-ce qu’on sait si aucun coéquipier n’a été blessé ?

Bologne tient son nouvel entraîneur

TB

Commentaires

Les membres ont posté 2 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Logo de l'équipe AS Roma
La Roma déguste Bologne
  • Serie A
  • J34
  • Bologne-AS Rome (0-2)
La Roma déguste Bologne

La Roma déguste Bologne

La Roma déguste Bologne
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - Livres

Livre "Héros oubliés de la coupe du monde" par So Foot

à partir de 20€



C'est une putain de bonne question !

Allez-vous regarder le match pour la 3e place entre la France et l'Angleterre ?

Oui
Non
Fin Dans 5h
138
81

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.