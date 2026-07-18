On en sait plus sur la durée du concert de la mi-temps

Bienvenue au Super Bowl. Le show se précise à quelques heures de la finale de la Coupe du monde. Alors qu’un concert est annoncé depuis de longues semaines, la FIFA a donné des précisions aux diffuseurs concernant sa durée et son organisation. Au coup de sifflet de M. Vinčić, sept minutes sont ainsi prévues pour mettre en place la scène, avant très précisément onze minutes et trente secondes de spectale. Shakira et Burna Boy, auteur de Dai Dai l’hymne de la compétition, seront bien sûr de la partie. Tout comme Justin Bieber et le groupe de K-pop BTS.

Une mi-temps qui dépassera les 20 minutes

Quelques minutes seront ensuite nécessaires pour évacuer le terrain avant la reprise des hostilités. Combien ? Ce n’est pas précisé dans le conducteur, précise L’Equipe. Quoi qu’il en soit, la pause dépassera donc les 20 minutes au total.

Le temps de faire de sacrés discours dans les vestiaires.

La finale du Mondial menacée par une mauvaise qualité de l’air ?