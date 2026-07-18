Luis de la Fuente n’aime pas les hélicoptères

Il n’a pas dû survoler le magnifique Grand Canyon en hélicoptère. Luis de la Fuente et Rodri se sont rendus en hélicoptère à la conférence de presse organisée deux jours avant la finale Espagne-Argentine. Cette petite excursion entre le camp de base de la sélection espagnole à Monclair dans le New Jersey et New York n’a pas plu au sélectionneur espagnol.

« Je suis assez nerveux parce que nous rentrons en hélicoptère et ça me rend vraiment nerveux. C’est aussi comme ça que nous sommes venus ici », a-t-il déclaré devant une ribambelle de journalistes présents pour lui demander ses impressions avant cette finale de Coupe du monde.

« Messi est un exemple pour les sportifs les plus jeunes »

Pendant cet échange, De la Fuente s’est notamment penché sur le cas de Lionel Messi. Dans des propos rapportés par Diario As, le technicien de la Roja l’assure : il n’a pas demandé de marquage individuel sur la Pulga. Néanmoins, « nous devons être attentifs et lui porter une attention particulière » avant d’ajouter que « dans cette Coupe du monde spectaculaire qu’il est en train de faire à son âge, Messi est un exemple pour les sportifs les plus jeunes par son attitude et son comportement.»

À propos du pendant de Lionel Messi, Lamine Yamal, Luis de la Fuente a affirmé que la pépite espagnole « allait bien et était en parfaite condition physique ». Pour rappel, Yamal n’avait pas participé à l’entraînement avec le reste de ses coéquipiers jeudi.

Il devait prendre un bain.

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