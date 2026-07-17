Didier Deschamps justifie la sortie de Rabiot face à l’Espagne

Un choix dénué de toute volonté. C’était sans doute celui qui réalisait la meilleure prestation face à l’Espagne, en demi-finales mardi, mais Adrien Rabiot avait dû céder sa place après un carton jaune reçu très tôt dans la partie (9e minute) pour une semelle sur Dani Olmo. L’ancien milieu marseillais avait alors été remplacé à la pause par Manu Koné. Mais ce changement, c’est lui qui l’a voulu, d’après Didier Deschamps.

« Coach, je ne peux plus jouer mon jeu »

« Pour Adrien, il vient me voir à la pause fraîcheur et me dit : “Coach, je ne peux plus jouer mon jeu” (à cause de son carton jaune). Quand vous êtes milieu, le jeu est à 360 degrés, explique-t-il en conférence de presse, en marge de France-Angleterre pour la médaille de bronze. Je lui ai dit : “Gère, évite de laisser traîner le pied”, car ce n’est pas passé loin. »

Le sélectionneur des Bleus, qui jouera son dernier match ce samedi à la tête de l’équipe de France, a même comparé cette situation à celles qu’il a déjà vécues en tant que joueur (il avait été averti avant la pause lors de la finale de 1998) : « Je les ai faits, ces matchs-là, et j’étais l’ombre de moi-même. J’aurais pu faire différemment, mais je ne me pose pas ces questions. J’ai choisi avec les éléments que j’avais et mon vécu. »

Pas certain que cela aurait changé grand-chose.

La France en finale du Mondial