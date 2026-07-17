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Un improbable penalty décisif en Ligue Conférence

MJ
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Un improbable penalty décisif en Ligue Conférence

Toujours attendre le coup de sifflet de l’arbitre. Alors que Hamrun se dirigeait vers la prolongation face au NSÍ Runavík en barrages de Ligue Conférence, Emerson Marcelina a cru que le ballon avait franchi la ligne et qu’une sortie de but avait été accordée. Le capitaine du club maltais l’a donc tranquillement ramassé dans sa surface pour le replacer. Petit problème : l’arbitre n’avait rien sifflé. Penalty pour les Féroïens à la 92e minute.

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La sortie de but fantôme

Peter Knudsen ne s’est pas privé, offrant une victoire 2-1 au NSÍ et une qualification 3-2 sur l’ensemble des deux rencontres. Les ralentis semblaient pourtant montrer que le ballon avait bien franchi la ligne avant d’être remis dans la surface. Marcelina a terminé en larmes, tandis que les arbitres ont dû être escortés par la police après le coup de sifflet final.

Le ballon était peut-être sorti. Hamrun, lui, l’est à coup sûr.

Un club maltais bat un club gibraltarien, Mayence tombe contre un club roumain

MJ

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