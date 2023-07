Pronostic Hamrun Maccabi Haifa : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Maccabi Haifa part du bon pied face à Hamrun

Pour la 9e fois de son histoire, Hamrun a remporté son championnat national. Ce titre lui permet de participer à ces barrages de Ligue des Champions qui débutent très tôt dans la saison. Les Spartans ont réalisé un exercice très solide l’an passé puisqu’ils ont facilement remporté leur championnat avec 19 points d’avance sur leur premier poursuivant, Birkrkara. De plus, le club maltais n’avait concédé qu’un seul revers sur son parcours. Déjà engagé dans des barrages l’an passé, Hamrun s’était seulement incliné lors de la dernière confrontation face au Partizan Belgrade (4-7). Pour se préparer à ce 1er tour de barrages, les Spartans ont disputé une rencontre amicale face à Birkirkara qu’ils ont remportée (2-0). Cet été, le club maltais a enregistré les arrivées de Nenov, Krstic ou de Djuranovic.

En face, le Maccabi Haifa faisait partie du même groupe que le Paris Saint Germain lors de la dernière campagne de Ligue des Champions. Sur son parcours, la formation israélienne avait notamment remporté un match de prestige face à la Juventus Turin. Depuis, le Maccabi Haifa a remporté son 15e titre national en dominant l’Hapoel Beer Sheva et le Maccabi Tel Aviv. Déterminé à se qualifier pour la phase de groupe de LDC, le Maccabi a disputé plusieurs rencontres amicales afin d’être prêt. Les Israéliens se sont imposés contre Aris et Cluj mais ont perdu face à St Polten, le Slavia Prague et Aris. Dans cette équipe, on retrouve l’ancien attaquant guingampais Pierrot, auteur de 9 buts l’an passé. De plus, le club de Haifa possède d’excellents éléments à l’image de Chery, d’Omer Atzili (auteur du doublé contre la Juve), ou de Dean David. Habitué à ces matchs de barrage, le Maccabi Haifa devrait faire respecter la logique en prenant une option sur la qualification dès ce match aller.

