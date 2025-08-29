Jour de gloire pour le football maltais !

La fête sur l’île.

Le club de Ħamrun vient de signer une petite performance pour le football maltais : les Spartans deviennent les premiers représentants de l’île à atteindre la phase principale d’une compétition européenne.

Échec et Malte

Éliminés et renvoyés à la plage par le Dynamo Kiev au 2e tour préliminaire de Ligue des champions, les Spartans se sont rabattus sur la Ligue Conférence, où ils ont fait tomber les Lettons de Riga FS en barrages (1-0, 2-2) pour réaliser le plus grand exploit d’un club maltais en Europe. Direction donc la fameuse « phase de ligue », le nouveau format pensé par l’UEFA pour donner une chance aux clubs venus des championnats les plus modestes.

Pour Ħamrun, ce n’est pas totalement une découverte. Dans les années 1980 et 1990, le club avait déjà fait plusieurs apparitions européennes, avec notamment quatre participations à l’ancienne Coupe des clubs champions. En 1983, il faisait ses débuts en Coupe des clubs champions. La saison suivante, en 1984-1985, le club maltais franchissait même un tour dans cette compétition, éliminant le FC Ballymena United d’Irlande du Nord. Mais depuis 1993, c’était silence radio sur la scène continentale. Trente ans plus tard, Malte retrouve (enfin) une place à la table européenne.

C’est Irvin Cardona qui va être content.

