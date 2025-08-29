S’abonner au mag
  • International
  • Malte

Irvin Cardona devient international

Irvin Cardona devient international

Destination rêvée.

À 28 ans, Irvin Cardona va enfin découvrir le frisson d’un maillot national. Pas celui des Bleus, malgré un passage par toutes les sélections de jeunes, mais celui… de Malte. L’attaquant de l’AS Saint-Étienne, révélé à Brest entre 2019 et 2023, a profité de ses origines maltaises – héritées de son arrière-grand-père – pour rejoindre la sélection dirigée par Emilio De Leo.

Première victoire face à la Lituanie ?

Convoqué pour la première fois, Cardona pourrait donc arroser ses débuts (avec ou sans Kinnie) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, le 4 septembre en Lituanie, puis le 9 face à Saint-Marin, à Ta’ Qali. Une trajectoire singulière pour celui qui espérait autrefois taper à la porte des A français et qui se retrouve aujourd’hui à incarner l’un des nouveaux visages des Chevaliers de Malte.

Dans ce groupe, il croisera une autre vieille connaissance du foot tricolore en la personne d’Ilyas Chouaref, lui aussi formé aux grandes bagarres des sélections jeunes en France. En revanche, le capitaine du Stade de Reims, Teddy Teuma, porte-étendard du football maltais, est absent de cette liste.

Dixième plus petit pays du monde, mais qui commence à avoir fière allure en sélection.

L'Angleterre assure contre Malte

