L’Angleterre sans forcer face à Malte

Malte 0-4 Angleterre

Buts : Apap (CSC, 8e), Alexander-Arnold (28e), Kane (SP, 31e) et Wilson (SP, 83e)

Pour Malte, la tâche n’était pas Eze.

Sérieux et appliqués, les Anglais n’ont fait qu’une bouchée de Malte ce vendredi soir (4-0) lors de cette troisième journée des qualifications pour l’Euro 2024. Sur la pelouse du Ta’Qali Stadium, Saka commence rapidement à martyriser l’arrière-garde maltaise et vient balancer un centre qu’Apap pousse au fond de ses cages (0-1, 8e). Idéalement lancés, les Britanniques tardent à enchaîner et se contentent d’un train de sénateur. Numéro dix du soir et replacé au milieu, Alexander-Arnold profite d’un ballon qui traîne pour expédier un délicieux pétard au fond des filets, permettant aux Three Lions de se détacher (0-2, 28e). Dans la foulée, Kane gratte un penalty qu’il se charge de transformer lui-même (0-3, 31e), s’offrant au passage son 56e caramel international.

Un avantage visiblement satisfaisant pour les Anglais qui ne forcent pas au retour des vestiaires. À l’image de Maddison, pas vraiment dans le rythme pour sa troisième sélection. Southgate en profite pour faire quelques essais, avec notamment un passage à trois défenseurs centraux mais rien n’y fait, Rice et compagnie se contentent de gérer face à des Maltais bien inoffensifs (aucun tir durant cette partie). Heureusement, la VAR intervient pour réveiller tout le monde et offre un nouveau penalty aux Three Lions pour une main de Borg. Wilson bondit sur l’occasion et plante son deuxième pion sous la liquette anglaise (0-4, 83e). Service minimum pour les Anglais qui enquillent un troisième succès en autant de rencontres dans ces qualifs.

L’histoire ne dit pas si Jack Grealish poursuira sa soirée dans les rues de La Valette.

Malte (3-5-2) : Bonello – Apap, Borg, Muscat – Mbong, Kristensen (Muscat, 60e), Guillaumier (Yankam ,46e), Teuma, Attard (Corbalan, 87e) – Nwoko (Satariano, 60e), Jones (Degabriele, 77e). Sélectionneur : Devis Mangia.

Angleterre (4-3-3) : Pickford – Trippier, Guehi, Maguire, Shaw (Mings, 60e) – Alexander-Arnold, Rice, Henderson (Rashford, 60e) – Saka (Foden, 46e), Kane (Wilson, 60e), Maddison (Eze, 69e). Sélectionneur : Gareth Southgate.

