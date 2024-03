Le message de Volodymyr Zelensky après la qualification de l’Ukraine à l’Euro

Un président heureux.

Quelques minutes après la qualification de l’Ukraine aux dépens de l’Islande ce mardi soir à Wroclaw en Pologne, Volodymyr Zelensky a fait part de sa joie sur le réseau social X. Le président ukrainien a en effet salué la bande emmenée par Mykhaïlo Mudryk, qui a décroché le dernier ticket du groupe E composé de la Belgique, de la Slovaquie et de la Roumanie de l’Euro Allemand. « Merci les gars, Merci, l’équipe ! Pour des émotions fortes pour tout le pays. Pour la victoire importante et la participation à l’EURO. Pour le prouver une fois de plus : chaque fois que les Ukrainiens rencontrent des difficultés, quand ils n’abandonnent pas et continuent à se battre, ils gagnent certainement à la fin. À une époque où l’ennemi tente de nous détruire, nous démontrons chaque jour que nous sommes Ukrainiens et que nous le serons. L’Ukraine est et sera ! Merci pour la victoire ! Gloire à l’Ukraine! »

Thank you, guys! Thank you, team! For significant emotions for the entire country. For the important victory and making it to EURO. For proving once again: whenever Ukrainians face difficulties but do not give up and continue to fight, Ukrainians certainly win. In times, when… pic.twitter.com/THdnOw8k0B

