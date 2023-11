L’Italie bute sur l’Ukraine, mais verra l’Euro 2024

Ukraine 0-0 Italie

Le champion défendra sa ceinture. L’Italie avait l’interdiction de perdre à Leverkusen pour valider la deuxième place du groupe C, directement qualificative pour l’Euro. Elle a rempli sa mission contre l’Ukraine, qui jouait « à domicile » à la BayArena. À défaut de totalement convaincre et de faire le job offensivement, la Nazionale a su faire le dos rond lors des rares moments où la Sbirna a mis le pied sur l’accélérateur (0-0). Elle sera bel et bien à l’Euro en Allemagne l’été prochain et peut déjà se tourner vers le tirage au sort de la phase finale, programmé le 2 décembre à Hambourg.

Yellow submarine

La défense ukrainienne a vite essuyé les premiers centres italiens, venus de Federico Dimarco et Nicolò Zaniolo (2e). Viktor Tsygankov, lui, a directement testé Gigio Donnarumma, serein (5e). Le portier du PSG s’est montré tout aussi propre au sol sur la frappe déclenchée par Georgiy Sudakov (14e). Mykhaïlo Mudryk a aussi semé la zizanie sur son aile (12e), mais la menace a plutôt plané de l’autre côté du terrain. Federico Chiesa a envoyé sa reprise au-dessus du but à la suite d’une remise rusée de Zaniolo (6e). Anatoliy Trubin a détourné le tir de Barella à 25 mètres (16e) et sa défense a parfaitement pris le relais par la suite en contrant la quasi-totalité des tentatives italiennes, à l’image de celle de Giacomo Raspadori, mis en échec à l’entrée de la surface (18e). Le coup de casque de Giovanni Di Lorenzo a fini sa course sur le filet supérieur de la cage (20e). Le latéral a voulu remettre ça sur un corner de son alter ego Dimarco, mais sa tête piquée a échoué tout près du poteau (28e). En mode Zébulon, Chiesa est parvenu à dynamiter le milieu ukrainien pour adresser la passe parfaite dans l’intervalle vers Davide Frattesi, sauf que le joueur de l’Inter a buté sur le pied de Trubin (29e). Chiesa n’a pas ménagé sa peine, mais son centre a ensuite échappé à Raspadori, un chouïa trop court (32e). Malgré 65% de possession et dix tirs (contre deux pour la Sbirna), l’Italie est ainsi rentrée aux vestiaires avec la même épée de Damoclès au-dessus de la tête.

La peur au ventre

Buteur contre la Macédoine du Nord vendredi, Raspadori a laissé sa place à Gianluca Scamacca dès la reprise en pointe de l’attaque azzurra. La tour de contrôle a joué son rôle de point d’appui, sans plus. Dans la continuité du premier acte, les Ukrainiens sont restés fidèles à la philosophie du chewing-gum : quand Chiesa a cru s’ouvrir la voie du but en crochetant Taras Stepanenko, Illia Zabarnyi a ainsi surgi pour le contrarier en contrant sa frappe (51e). Le Juventino a insisté en tentant d’enrouler, sans mettre assez d’effet pour que le ballon revienne dans le petit filet (58e). Pas plus de réussite avec son centre à destination de Scamacca, muselé par Oleksandr Svatok (76e). Résultat ? L’Italie a réussi à se faire peur contre un adversaire loin d’être un foudre de guerre. Di Lorenzo et Donnarumma ont regardé la longue touche de Yukhym Konoplya leur passer devant, et Mudryk a bien failli punir cette mésentente, mais Gigio a sauvé la patrie au deuxième poteau (65e). La percée de Tsygankov, bien relayé par Dovbyk (66e), et la tentative de Mudryk dans la demi-lune (74e) ont provoqué d’autres sueurs froides. Les tifosi ont poussé un ultime ouf de soulagement en voyant l’arbitre rester de marbre, lorsque Mudryk s’est écroulé dans la surface (90e+3). L’Italie arrache ainsi la deuxième place de son groupe, au nez et à la barbe de l’Ukraine. La Sbirna n’a pas dit son dernier mot, puisqu’elle participera aux play-off au mois de mars. En espérant un dénouement différent des barrages de la Coupe du monde, où elle avait trébuché sur l’ultime marche.

Ukraine (4-1-4-1) : Trubin – Mykolenko, Zabarnyi, Svatok (Malinovskyi, 90e+1), Konoplya (Tymchyk, 85e) – Stepanenko (Pikhalonok, 80e) – Mudryk, Zinchenko (Sikan, 86e), Sudakov, Tsgankov (Zubkov, 79e) – Dovbyk. Sélectionneur : Serhij Rebrov.

Italie (4-3-3) : Donnarumma – Di Lorenzo, Buongiorno, Acerbi, Dmarco – Frattesi, Jorginho (Cristante, 71e), Barella – Zaniolo (Politano, 71e, Darmian, 90e+2), Raspadori (Scamacca, 46e), Chiesa (Kean, 81e). Sélectionneur : Luciano Spalletti.