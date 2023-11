L’Angleterre assure contre Malte

Angleterre 2-0 Malte

Buts : Pepe (8e, CSC) et Kane (75e) pour les Anglais

À Wembley ce vendredi soir, l’Angleterre, déjà qualifiée et assurée de terminer première du groupe C, a géré contre Malte (2-0).

Les Anglais n’auront mis que dix minutes pour prendre l’avantage. Un but malheureux d’Enrico Pepe contre son camp, venu dévier la passe en retrait de Phil Foden vers Harry Kane (1-0, 8e). Et puis plus rien.

Aucune frappe cadrée à signaler lors du premier acte (sur cinq tentatives discrètes) et guère mieux au retour des vestiaires. De la gestion classique, finalement brisée par un sublime mouvement à trois entre Foden, Bukayo Saka et Kane à la conclusion, seul devant le but (2-0, 75e). Un match du vendredi soir, en résumé.

Angleterre (4-3-3) : Pickford – Tomori (Saka, 46e), Maguire, Guehi, Trippier – Alexander-Arnold, Henderson (Rice, 61e), Gallagher (Walker, 46e) – Foden, Kane, Rashford (Palmer, 61e). Sélectionneur : Gareth Southgate.

Malte (3-5-2) : Bonello – Steve Borg, Jean Borg (Zach Muscat, 79e), Pepe – Yankam, Joseph Mbong (Attard, 86e) Guillaumier (Kristensen, 59e), Camenzuli, Teuma – Reid (Nwoko, 79e), Paul Mbong (Jones, 59e). Sélectionneur : Michele Marcolini.

L'Angleterre sans forcer face à Malte