L’Italie plie Malte

Italie 4-0 Malte

Buts : Bonaventura (22e,63e), Berardi (45e+1) et Frattesi (90e+3) pour la Nazionale

Sans forcer, la Nazionale a fait le break dès le premier acte. Pour son retour en sélection, trois ans après, Giacomo Bonaventura a ainsi ouvert la marque d’un joli enroulé du droit à l’entrée de la surface (1-0, 22e). Le relayeur de la Fiorentina a été bientôt imité par Domenico Berardi, sur une situation quasi similaire, cette fois conclue du gauche et avec l’aide du poteau (2-0, 45e+1).

Berardi n’a d’ailleurs pas tardé à récidiver après la pause, trouvé par Giacomo Raspadori à l’opposé après une passe normalement destinée à Moïse Kean, et poussée au fond d’une lourde frappe (3-0, 63e). Du côté maltais, seules deux pauvres tentatives (non cadrées) auront permis de voir le maillot vert de Gianluigi Donnarumma. Autant dire rien, tandis que l’entrant, Davide Frattesi, toujours en forme, s’est chargé de clore la partie avec un tir placé au sol (4-0, 90e+3). En déplacement à Wembley mardi prochain pour défier l’Angleterre, l’Italie a l’occasion de creuser l’écart avec son poursuivant ukrainien, de revenir à égalité de points avec les Three Lions, et donc de rêver de première place pour les deux dernières rencontres.

Italie (4-3-3) : Donnarumma – Dimarco (Udogie, 79e), Bastoni, Mancini, Darmian – Bonaventura (Biraghi, 87e), Locatelli, Barella (Frattesi, 66e) – Kean (Scamacca, 79e), Raspadori, Berardi (Orsolini, 65e). Sélectionneur : Luciano Spalletti.

Malte (5-3-2) : Bonello – Joseph Mbong (Attard, 66e), Apap, Pepe, Zach Muscat – Yankam (Nwonko, 84e), Kristensen (Nikolai Muscat, 66e), Guillaumier – Montebello (Satariano, 55e), Paul Mbong (84e). Sélectionneur : Michele Marcolini.

