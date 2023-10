Pronostic Italie Malte : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

L’Italie facile contre Malte

Depuis son titre lors du dernier Euro, l’Italie vit des temps compliqués après avoir notamment manqué la Coupe du monde au Qatar, et se fait peur dans ces éliminatoires. Actuellement en 2e position dans cette poule C, a égalité de points avec l’Ukraine et la Macédoine (7 points), mais avec un match en retard, l’Italie va devoir batailler pour éviter de louper une seconde compétition majeure de suite. Pour cela, le vétéran Bonucci (Union Berlin, 121 sélections) n’a pas été appelé. Au milieu, Verratti (Al-Arabi), Jorginho (Arsenal) ou encore les attaquants Immobile (Lazio, 17 buts en 57 sélections), Retegui (Genoa, 2 buts en 4 sélections) et Grifo (Fribourg, 4 buts en 9 sélections) ne sont pas dans le groupe. Même constat pour les blessés Pellegrini (Roma) et Politano (Naples). Mais Spalleti pourra tout de même compter sur le portier Donnarumma (PSG), les défenseurs Darmian (AC Milan), Acerbi (Inter), Di Lorenzo (Naples) et Bastoni (Inter), les milieux Barella (Inter, 47 sélections, 8 buts), Cristante (Roma), Locatelli (Juventus) et Tonali (Newcastle) et les attaquants Chiesa (Juventus), Raspadori (Naples, 20 sélections, 5 buts), Kean (Juventus, 12 sélections, 4 buts), Orsolini (Bologne, 3 sélections, 2 buts) et Berardi (Sassuolo). Ce dernier est très prolifique ces derniers temps, avec 5 buts en 6 matchs de Serie A cette saison.

Malte est loin d’avoir l’effectif et l’histoire de son adversaire du jour, et n’a que très rarement créé la surprise face aux grandes nations du football. Actuellement derniers de leur groupe, les Maltais n’ont toujours pas récolté le moindre point, avec 5 défaites en 5 matchs contre la Macédoine par deux fois, l’Ukraine, l’Angleterre, et donc l’Italie à l’aller. La sélection reste en revanche sur deux victoires de suite en matchs amicaux, avec deux courtes victoires contre le Luxembourg (1-0) et Gibraltar (1-0). Le seul élément désormais connu du grand public est le milieu Teddy Teuma (31 sélections, 3 buts) qui évolue sous les couleurs du Stade de Reims depuis le début de la saison. À noter les présences du défenseur Muscat (Farense, 60 sélections), des milieux Attard (Belenenses) et Guillaumier (Stal Mielec) et de l’attaquant Jones (Notts County), qui sont les seuls joueurs à jouer en dehors du championnat local. Les deux meilleurs buteurs de ce groupe sont les attaquants Nwoko (4 buts en 26 sélections) et Degabriele (5 buts en 26 sélections). Autant dire que l’Italie ne devrait faire qu’une bouchée à domicile de Maltais déjà condamnés, avec possiblement un but de l’homme en forme Berardi.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

