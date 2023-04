Pronostic Malte Italie : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

L’Italie décolle à Malte

Tombé dans le groupe de l’Italie et de l’Angleterre, Malte fait indéniablement office de petit Poucet de la poule C des qualifications à l’Euro 2024. Les Rouges ont commencé cette campagne par une courte défaite, frustrante mais logique, jeudi en Macédoine du Nord (2-1). Les voilà déjà dans le dur alors que se profilent les réceptions de l’Italie, ce dimanche, et de l’Angleterre, lors du prochain match en juin. Les Maltais figurent parmi les sélections les plus faibles en Europe, eux qui enchaîneront l’an prochain une quatrième campagne de Ligue des nations dans la ligue D, division la plus basse. Ils n’ont logiquement jamais été engagés dans une compétition majeure (Euro ou Coupe du monde). Et restent sur 10 défaites dans le cadre des qualifications à un Euro, celle en Macédoine du Nord incluse.

Traumatisée par ses non-qualifications pour les Mondiaux 2018 et 2022, l’Italie de Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti ou encore Jorginho est une énigme du football international. D’autant qu’elle avait retrouvé de sa superbe à l’été 2021 en remportant l’Euro à Wembley, aux tirs au but contre une équipe d’Angleterre qu’elle a retrouvée l’an dernier en Ligue des nations et qu’elle doit à nouveau défier dans cette campagne qualificative à l’Euro 2024. Les deux cadors du groupe se sont d’ailleurs croisés dès la première journée, et la Squadra Azzurra a dû concéder un revers (2-1) devant son public à Naples malgré le premier but en sélection de sa nouvelle tête Mateo Retegui, évoluant dans le championnat argentin. Avant de se tourner vers le Final Four de Ligue des nations qu’ils joueront en juin, les joueurs de Roberto Mancini entendent se reprendre à Malte afin de remonter au classement.

Retegui et l'Italie assurent le minimum à Malte