La Fiorentina s'impose face à l'Atalanta

Fiorentina 3-2 Atalanta

Buts : Bonaventura (35e), Martínez (45e) et Kouamé (76e) pour les Florentins // Koopmeiners (20e), Lookman (53e) pour les Bergamasques

Dans un match ouvert et animé, la Fiorentina s’est imposée face à l’Atalanta (3-2). Un succès permettant aux Florentins de passer devant leur adversaire du soir au classement. Mais c’est bien l’Atalanta qui commence la rencontre tambour battant. Première occasion bergamasque signée Zappacosta qui voit sa tentative repoussée par Terracciano (12e). Les hommes de Gasperini dominent et sont logiquement récompensés. Sur un centre millimétré, De Roon trouve Koopmeiners qui ne tergiverse pas et fait trembler les filets florentins (0-1, 20e).

Endormie, la Viola décide enfin de se réveiller après ce but concédé. Les hommes d’Italiano se mettent à jouer, l’Atalanta recule de plus en plus. Et d’un super enchaînement contrôle-reprise de volée, Bonaventura égalise, sur la première frappe florentine du match (1-1, 35e). Les locaux ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Dix minutes plus tard, c’est au tour de Martínez de faire exploser l’Artemio Franchi d’une tête rageuse, sur un caramel déposé par Duncan (2-1, 45e). La révolte bergamasque va venir d’un homme : Ademola Lookman. Très entreprenant, le Nigérian se joue de la défense adverse et relance les siens d’une frappe limpide premier poteau (2-2, 53e). Le match est relancé. La Fiorentina reprend le contrôle du match et multiplie les offensives, mais bute sur un excellent Carnesecchi, auteur de parades devant González (60e) puis Brekalo (73e). Pas vraiment aidé par sa défense, le portier bergamasque finit par craquer sur un but plein d’altruisme signé Kouamé (3-2, 76e). Cette fois-ci, la Fiorentina maintient son avantage et obtient donc son premier succès de la saison à la maison.

Le plein de confiance avant ce déplacement à Genk en Ligue Europa Conférence.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano – Parisi, Milenković, Martínez, Dodô (Biraghi, 74e) – Duncan (Barák, 88e), Mandragora (Arthur, 63e) – Brekalo, Bonaventura, González (Kouamé, 63e) – Nzola (Beltrán, 74e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi – Kolašinac, Scalvini, Tolói – Ruggeri (Miranchuk, 80e), Ederson, de Roon, Zappacosta (Zortea, 59e) – Koopmeiners (Adopo, 74e) – Lookman (Pasalić, 59e), De Ketelaere (Scamacca, 59e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

