Ademola Lookman dans le viseur du PSG ?

La Serie A n’est toujours pas diffusée en France, mais cela n’empêche pas le PSG de regarder en Italie.

Paris s’est imposé au Havre vendredi soir, mais la victoire comprenait un gros hic : la blessure importante de Gonçalo Ramos, qui sera écarté des terrains plusieurs mois. Un coup dur qui force le club de la capitale à se pencher à nouveau sur le mercato et à envisager l’arrivée d’un nouvel attaquant. De l’autre côté des Alpes, une information est tombée ce dimanche : Ademola Lookman, l’attaquant de l’Atalanta, a demandé à son club à ne pas être convoqué pour le rendez-vous de ce lundi à Lecce. La raison ? Le joueur souhaiterait partir, et il serait, selon Sky Sport, dans le viseur du PSG. Pour le moment, aucune offre n’aurait été formulée. Selon Relevo, le Nigérian a déjà fait part à son club de son envie de rejoindre Paris, et Bergame serait énervé de son comportement.

Entre Gianluca Scamacca blessé pour un bail et Lookman qui veut prendre le large, bon courage à Gian Piero Gasperini pour redynamiser son attaque.

