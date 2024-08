La première journée de Serie A ne sera pas diffusée en France

Et dire qu’on se plaint de la Ligue 1.

Après avoir vibré devant les Jeux olympiques en clair, les amoureux de sports vont devoir faire chauffer la carte bancaire pour suivre la Ligue 1 et s’adonner à quelques exercices d’imagination pour visualiser les rencontres de Serie A. Ce week-end, pour la première journée du championnat italien, aucun match ne sera diffusé en France, d’après les informations du journaliste Guillaume Maillard-Pacini, spécialiste du football transalpin.

🚨 Droits TV : La première journée de Serie A ne sera pas visible en France ce week-end. Aucun accord n’est intervenu à temps. La Ligue italienne m’indique que les négociations reprendront la semaine prochaine. — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 16, 2024

Les négociations entre beIN SPORTS, diffuseur de la Serie A en France depuis plusieurs années, et DAZN, qui a les droits du championnat en Italie et qui vient de rafler ceux de la Ligue 1 dans l’Hexagone, n’ont pas abouti à un accord. Intégrer un nouveau championnat pourrait rendre l’offre de cette plateforme méconnue en France plus attrayante, tandis que la chaîne qatarienne chercherait à faire baisser les enchères. Les discussions devraient reprendre dans la semaine.

Les Français privés d’Empoli-Monza de dimanche soir.