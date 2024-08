La Serie A sera-t-elle diffusée à la télé en France ?

Les diffuseurs et le foot en France, quelle histoire.

Les Jeux olympiques à peine terminés, les championnats européens se préparent à redémarrer. La Ligue 1, la Premier League, la Liga et la Serie A font leur retour dès ce week-end. Les amoureux du foot italien ne sont en revanche pas certains de trouver leurs équipes préférées à la téloche pour la première journée. L’exercice 2023-2024 a marqué la fin du contrat de beIN Sports, qui détenait les droits du championnat italien depuis 2021. Problème : aucune chaîne ne s’est positionnée cet été et les tifosi de l’Hexagone craignent un écran noir.

Selon les dernières informations de RMC Sport, on se dirige vers une négociation entre beIN Sports et DAZN, nouveau-venu dans le paysage médiatique français, mais détenteurs des droits de la Serie A en Italie. Le groupe qatari tenterait de faire baisser l’addition, alors que le nouveau diffuseur de la Ligue 1 se dit qu’intégrer le foot italien à son offre pourrait la rendre plus attractive.

Le premier match, ce sera Genoa-Inter samedi à 18h30. Tic tac, tic tac.

Le Havre, une saison à bon port ?