Scamacca ne devrait pas rejouer avant 2025

Gianlucatastrophe.

Sale journée pour l’Atalanta dimanche. En plus de sa lourde défaite contre Parme en match de préparation (4-1), le vainqueur de la Ligue Europa a également perdu son buteur fétiche, Gianluca Scamacca, sur blessure. Suite à un mauvais appui, l’international italien a subi une rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral et du ménisque, précise le Corriere dello Sport. Opéré aujourd’hui, l’attaquant devrait être indisponible pour une durée minimum de six mois.

🚑 𝐀𝐥𝐥𝐚𝐫𝐦𝐞 𝐒𝐜𝐚𝐦𝐚𝐜𝐜𝐚: 𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐊𝐎! 😰 Gianluca #Scamacca è costretto ad abbandonare il campo al 49’ a causa in un infortunio che non lascia presagire 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐛𝐮𝐨𝐧𝐨. Entra al suo posto Charles De Ketelaere. #atalanta pic.twitter.com/VYC6F7hDUi — Sportitalia (@tvdellosport) August 4, 2024

C’est un euphémisme de dire que c’est une mauvaise nouvelle pour l’Atalanta, qui devra se passer de Scamacca pendant une grande partie de la saison, notamment pour la finale de la Supercoupe d’Europe, qui aura lieu le 14 août contre le Real Madrid, à Varsovie. L’attaquant a en effet été un élément clé de l’excellente saison de la Dea, que ce soit en Serie A ou en Ligue Europa, ce qui lui avait valu d’être sélectionné par Luciano Spalletti pour disputer l’Euro en Allemagne avec l’Italie. Cependant, à l’image de la Nazionale, Scamacca a été fantomatique pendant le tournoi, avec un beau total de zéro but et zéro passe décisive en 252 minutes jouées. Son indisponibilité reste toutefois une mauvaise nouvelle pour l’Italie, qui perd à ce stade un joueur important pour la qualification pour la Coupe du monde 2026.

On sent venir l’excuse des Italiens en cas de nouvelle non-qualification pour le Mondial…

