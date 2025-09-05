Fin de match folle entre la Lituanie et Malte

Le match que vous n’avez pas regardé, sauf la famille d’Irvin Cardona.

Le joueur stéphanois a fait ses débuts avec le 168e au classement FIFA, Malte, qui se déplaçait ce jeudi soir en Lituanie dans le stade Dariaus ir Girėno de Kaunas, une ville située au centre du pays balte. Sur le papier, ce match entre les deux dernières équipes du groupe C sentait l’odeur nauséabonde du Džiugas, un fromage lituanien qui, en bouche, est pourtant délicieux. D’ailleurs, ce mot définirait bien les dernières minutes de cette rencontre à suspense, conclue sur le score de 1-1.

Fin de match folle

Après 83 minutes d’ennui, Alexander Satariano pensait offrir un succès à Malte. Sur un centre au second poteau, l’attaquant des rois de la Fashion week, l’Athènes Kallithéa, pousse la balle au fond des filets. L’Ħomor tenait sa victoire quand le jeune Jake Azzopardi, entré quatre minutes plus tôt à la place du néo-international Irvin Cardona, a été exclu à la suite d’un vilain tacle à la cheville.

🇲🇹Irvin Cardona 🤝 Malte Comme Teddy Teuma il y a qqs années, Irvin Cardona🇫🇷 a fait ses débuts hier avec l'équipe nationale de Malte (1-1 face à la Lituanie 🇱🇹)#Qualifications2026 Le joueur de l'AS Saint-Etienne a obtenu la nationalité grâce à l'un de ses arrière-grands-pères pic.twitter.com/q4QZfgY09u — FC Geopolitics (@FCGeopolitics) September 5, 2025

À 11 contre 10, les Lituaniens reprennent confiance. Cinq minutes plus tard, ils obtiennent un penalty, transformé par le milieu du Torino Gvidas Gineitis. Le match se termine quand Edgaras Utkus, qui ressemble plus à un combattant lituanien de MMA qu’à un joueur de foot de la Trispalvės, écope aussi d’un carton rouge au bout du bout du temps additionnel. À la suite de ce dernier duel rugueux, les deux équipes se sont finalement quittées bonnes amies et restent aux dernières places du groupe.

Se battre c’est bien, gagner c’est mieux.

