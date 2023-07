Pronostic Maccabi Haïfa Hamrun : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des Champions

Le Maccabi Haifa finit le travail face à Hamrun

Ce mardi, le Maccabi Haifa reçoit Hamrun dans le cadre du 1er tour retour des barrages d’accession à la phase de groupe de la Ligue des Champions. Lors du match aller, la formation israélienne a pris une grosse option sur la qualification en s’imposant largement face au club maltais (0-4). Passé par Guingamp et arrivé il y a un an maintenant, l’attaquant haïtien Pierrot s’est distingué avec un doublé. L’an passé, le Maccabi avait certainement écrit l’une des plus belles pages de son histoire en s’imposant à domicile en Ligue des Champions face à la Juventus Turin (2-0) dans un groupe qui comptait également le PSG. Depuis, la formation d’Haïfa a remporté le championnat national devant le Hapoël Beer Sheva et le Maccabi Tel Aviv. Contraint de reprendre très tôt la saison pour participer à ces barrages, le club israélien a disputé plusieurs rencontres amicales pour être prêt pour ces premières confrontations. Par rapport à la saison dernière, le Maccabi a perdu Omer Atzili parti à Al Ain, mais peut toujours s’appuyer sur les Cornud, Chery, Pierrot, David ou Refaelov.

En face, Hamrun est une modeste formation évoluant dans le championnat maltais. Champions pour la 9e fois de son histoire l’an passé, les Spartans ont seulement disputé une rencontre amicale avant leur 1er tour aller perdu à domicile face au Maccabi Haïfa. En encaissant une lourde défaite face au club israélien, la formation maltaise a certainement dit adieu à ses espoirs de Ligue des Champions et va être rebasculé dans les tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence. Arrivés lors du mercato estival, les Djuranovic, Nenov ou Krstic ont tous eu du temps de jeu face à Haïfa lors du match aller mais n’ont pas pesé sur la rencontre. Cette seconde confrontation devrait permettre aux Spartans de peaufiner leurs automatismes mais l’espoir n’est pas de mise. Fort de son large succès à l’aller, le Maccabi devrait de nouveau s’imposer tranquillement face au modeste club d’Hamrun.

