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Au Mexique, un joueur victime d’une règle lancée à la Coupe du monde

MJ
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Au Mexique, un joueur victime d’une règle lancée à la Coupe du monde

Les secrets peuvent désormais coûter cher. Rodrigo Aguirre est devenu le premier joueur expulsé en championnat du Mexique pour avoir caché sa bouche en parlant à un adversaire.

Juste avant la pause face à Tijuana, l’attaquant des Tigres s’est couvert les lèvres pendant une altercation avec Jesús Gómez. Après intervention de la VAR, l’arbitre lui a directement montré le carton rouge.

La nouvelle règle frappe déjà

Depuis le début de la Coupe du monde, un joueur peut être expulsé s’il masque sa bouche lors d’un échange provocateur ou conflictuel avec un adversaire. Une mesure adoptée après la polémique entre Gianluca Prestianni et Vinícius et déjà appliquée pendant le Mondial. Réduits à dix, les Tigres se sont finalement inclinés 3-1 contre Tijuana.

Au Mexique, mieux vaut désormais garder les mains dans les poches et les insultes pour soi.

À Monterrey, André-Pierre Gignac a encore faim

MJ

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